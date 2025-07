FRAUENVEREINE FISCHINGERTAL – GEMEINSAM UNTERWEGS!

Die Vorstandsfrauen der Frauenvereine im Fischingertal pflegen ein freundschaftliches Verhältnis und organisieren auch gemeinsame Anlässe. Neben den Planungssitzungen treffen sie sich auch jeweils im Sommer zu einem gemeinsamen Nachtessen. Dieses fand im Juni in Obermumpf statt. Als ...

Die Vorstandsfrauen der Frauenvereine im Fischingertal pflegen ein freundschaftliches Verhältnis und organisieren auch gemeinsame Anlässe. Neben den Planungssitzungen treffen sie sich auch jeweils im Sommer zu einem gemeinsamen Nachtessen. Dieses fand im Juni in Obermumpf statt. Als Überraschungsgast nahm auch Michael Lepke, der Pastoralraumleiter, teil. Er nutzte die Gelegenheit, um die Frauen kennenzulernen. Neben dem gemütlichen Teil besprachen sie auch die nächsten beiden gemeinsamen Anlässe: Im August eine Feier für den Frieden in Wallbach und im September geht es auf die Vereinsreise. Alle freuen sich sehr, dass sie neben den Vereinsaktivitäten auch gemeinsame Anlässe anbieten können und so Gemeinschaft über die «Dorfgrenze» hinaus pflegen. (mgt) Foto: zVg