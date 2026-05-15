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FRAUENVEREIN AUF ABENDWALLFAHRT

  15.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Am 5. Mai folgten 36 Frauen aus den drei Gemeinden Eiken, Münchwilen und Sisseln der Einladung des Frauenvereins zur Abendwallfahrt in den Dom nach Arlesheim. Dort wurden sie von Guide Nicola Meier und Seelsorger Raphael Flückiger erwartet und erfuhren viel Interessantes über ...

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