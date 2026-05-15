FRAUENVEREIN AUF ABENDWALLFAHRT

Am 5. Mai folgten 36 Frauen aus den drei Gemeinden Eiken, Münchwilen und Sisseln der Einladung des Frauenvereins zur Abendwallfahrt in den Dom nach Arlesheim. Dort wurden sie von Guide Nicola Meier und Seelsorger Raphael Flückiger erwartet und erfuhren viel Interessantes über ...

Am 5. Mai folgten 36 Frauen aus den drei Gemeinden Eiken, Münchwilen und Sisseln der Einladung des Frauenvereins zur Abendwallfahrt in den Dom nach Arlesheim. Dort wurden sie von Guide Nicola Meier und Seelsorger Raphael Flückiger erwartet und erfuhren viel Interessantes über dieses schöne Bauwerk, welches zu den bedeutendsten barocken Werken der Schweiz zählt und im Jahr 1681 geweiht wurde. Im Anschluss an die Führung feierten die Frauen zusammen mit Berthold Kessler eine Maiandacht. Nach einer Stärkung und gemütlichen Beisammensein ging es auf den Heimweg. (mgt)