Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FRAUENTURNVEREIN GIPF-OBERFRICK UNTERWEGS IN DER RHEINSCHLUCHT

  12.09.2025 Gipf-Oberfrick, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Das Highlight des zweitägigen Vereinsausflugs des Frauenturnvereins (FTV) Gipf-Oberfrick Ende August war die Wanderung durch die eindrückliche Rheinschlucht von Valendas nach Versam. Unterwegs teilte sich die Gruppe dann auf. Die Gemütlichen gingen mit den ÖV via Reichenau ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote