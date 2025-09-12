FRAUENTURNVEREIN GIPF-OBERFRICK UNTERWEGS IN DER RHEINSCHLUCHT

Das Highlight des zweitägigen Vereinsausflugs des Frauenturnvereins (FTV) Gipf-Oberfrick Ende August war die Wanderung durch die eindrückliche Rheinschlucht von Valendas nach Versam. Unterwegs teilte sich die Gruppe dann auf. Die Gemütlichen gingen mit den ÖV via Reichenau ...

Das Highlight des zweitägigen Vereinsausflugs des Frauenturnvereins (FTV) Gipf-Oberfrick Ende August war die Wanderung durch die eindrückliche Rheinschlucht von Valendas nach Versam. Unterwegs teilte sich die Gruppe dann auf. Die Gemütlichen gingen mit den ÖV via Reichenau nach Flims und anderen nahmen den direkten und steilen Aufstieg in Angriff. Beim Aussichtspunkt «Il Spir» trafen sich alle, um die fantastische Aussicht zu geniessen, anschliessend ging die Reise weiter zur Jugendherberge in Laax. Der zweite Tag führte die Frauen über den Walensee nach Quinten und wieder zurück. (mgt)