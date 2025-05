Frauenpower für den Vorstand

58. Generalversammlung der Weinfreunde Fricktal

Klein, fein, persönlich, so wie sich das Weingut Büchli auf der Website selbst beschreibt, so haben es die Fricktaler Weinfreunde anlässlich ihrer 58. Generalversammlung vom 16. Mai auch erlebt. Der Vorstand hat mit Andrea Wunderlin und Janina Imhof zwei neue Mitglieder erhalten.

Knapp 50 Mitglieder fanden sich bei frischem Frühlingswetter bei Sibylle und Peter Büchli in Effingen ein. Vor dem Weinbaubetrieb, inmitten der Rebberge an wunderschöner Südlage, wurde der Apéro genossen.

Nach der Begrüssung durch Präsident Urs Hofer stellte Peter Büchli den Betrieb vor. 1946 kelterte sein Grossvater den ersten Wein, 1972 erstellten seine Eltern die jetzige Rebsiedlung in Effingen und 2008 übernahmen Sibylle und Peter Büchli den Betrieb. Seither modernisierten und erneuerten sie Rebanlagen, Gebäude und Einrichtungen stetig. Und mit Paula, der siebenjährigen Tochter des Winzerehepaars, hilft bereits die vierte Generation bei kleinen Arbeiten aktiv mit.

Ehrungen und neue Vorstandsmitglieder

Nach dem Apéro verlief der geschäftliche Teil der Generalversammlung wie immer speditiv. Urs Hofer konnte über ein aktives Vereinsjahr berichten. Alle Anlässe erfreuten sich einer sehr guten Nachfrage. Die durchgeführte Mitgliederumfrage zeigte, dass das Angebot stimmig ist. Mit neun Neumitgliedern kann sich der Verein erneuern und verjüngen.

Unter grossem Applaus geehrt wurden Thomas Jakopp für 13 Jahre und Peter Lautenschlager für 7 Jahre Vorstandstätigkeit. Neu zum Vorstand stossen Andrea Wunderlin vom Rebbaubetrieb Wunderlin in Zeiningen und Janina Imhof vom Weingut Imhof in Sissach. Mit sympathischen Worten stellten sie sich, beides ausgebildete Önologinnen, vor. Sie werden den Vorstand mit Frauenpower und Weinwissen bereichern.

Nach dem geschäftlichen Teil servierte die Bären-Küche Bözen ein feines Abendessen mit feinem Wein.

Die hohe Qualität der Büchli Weine ist nicht nur im Fricktal bekannt. Am internationalen Wettbewerb Mondial des Pinots 24 gewannen Sibylle und Peter Büchli mit ihrem Pinot Noir Barrique 2022 die höchste Auszeichnung «Grand Or». Und beim Grand Prix du Vin Suisse 2024 standen sie mit dem gleichen Wein zuoberst auf dem Podest. Dieser grosse Erfolg zeigt, wie hoch die Qualität der Fricktaler und Aargauer Weine bisweilen geworden ist. So genoss man den Abend noch lange, bei feinen Weinen in gemütlicher Runde. (mgt)