Frauenpower bringt die Entscheidung

Bei strahlendem, frühsommerlichen Wetter bot die leuchtend gelbe Wiese vor dem Schützenhaus eine ungewohnt grelle Kulisse, keine ...

Cup-Schiessen 2026 in Gansingen

Am Sonntag versammelten sich die Mitglieder des Schiessvereins Gansingen zum diesjährigen Cup-Schiessen.

Bei strahlendem, frühsommerlichen Wetter bot die leuchtend gelbe Wiese vor dem Schützenhaus eine ungewohnt grelle Kulisse, keine einfachen Bedingungen für die Teilnehmenden. Trotz eines überschaubaren Teilnehmerfeldes war die Motivation gross, und die Mischung aus Aktivschützen, Veteranen und Seniorveteranen sorgte für einen abwechslungsreichen Wettkampf.

Insgesamt zwölf Schützinnen und Schützen fanden sich im Sparblig ein. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten begann der Wettkampf mit der Auslosung der ersten Duelle. Im K.o.-System kämpften sich die Teilnehmenden Runde für Runde weiter, stets begleitet von starken Resultaten und wachsender Spannung bis zum letzten Schuss.

Im kleinen Final trafen Martin Weiss und Sepp Zumsteg aufeinander. In einem knappen Duell setzte sich Sepp Zumsteg mit 55 von 60 Punkten durch und sicherte sich damit den 3. Rang. Martin Weiss erreichte mit 54 Punkten den 4. Schlussrang.

Hochspannung garantiert

Das grosse Finale versprach Hochspannung. Andi Erdin und Yvonne Erdin standen sich gegenüber, nachdem beide bereits den ganzen Nachmittag mit konstant starken Leistungen überzeugt hatten. Andi Erdin glänzte mit hervorragenden Resultaten zwischen 58 und 60 Punkten und erzielte damit auch das Tageshöchstresultat. Yvonne Erdin wiederum bewies Nervenstärke und Konstanz mit Ergebnissen zwischen 53 und 59 Punkten, sie hatte in der zweiten Runde Glück und konnte mit 53 Punkten eine Runde weiterkommen. Im entscheidenden Finalduell lieferten sich die beiden ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Mit 56 Punkten behielt Yvonne Erdin knapp die Oberhand gegenüber Andi Erdin, der 55 Punkte erzielte. Damit sicherte sie sich den Titel der Cup-Siegerin 2026.

Nach der sportlichen Anspannung liessen die Teilnehmenden den gelungenen Nachmittag bei einem gemütlichen Nachtessen ausklingen. Noch vor dem angekündigten Wetterumschwung genossen alle gemeinsam Speck, Brot und Käse im Freien, bevor der Abend bei Kaffee und Kuchen in der Schützenstube seinen Abschluss fand. In geselliger Runde wurde gelacht, diskutiert und die Kameradschaft gepflegt.

Der Schiessverein Gansingen gratuliert allen Schützinnen und Schützen zu ihren Leistungen. Das Cup-Schiessen 2026 bleibt als spannender und geselliger Anlass in bester Erinnerung. (ye/)