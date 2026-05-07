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Frauenpower bringt die Entscheidung

  07.05.2026 Gansingen, Sport
Von links: Andi Erdin, 2. Rang; Yvonne Erdin, 1. Rang; Sepp Zumsteg, 3. Rang; Martin Weiss, 4. Rang. Foto: zVg
Von links: Andi Erdin, 2. Rang; Yvonne Erdin, 1. Rang; Sepp Zumsteg, 3. Rang; Martin Weiss, 4. Rang. Foto: zVg

Cup-Schiessen 2026 in Gansingen

Am Sonntag versammelten sich die Mitglieder des Schiessvereins Gansingen zum diesjährigen Cup-Schiessen.

Bei strahlendem, frühsommerlichen Wetter bot die leuchtend gelbe Wiese vor dem Schützenhaus eine ungewohnt grelle Kulisse, keine ...

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