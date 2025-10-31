Immobilien
Frauenkleider-Tauschparty mit Rekord

  31.10.2025 Frick

Schon zum 9. Mal organisierte der Gemeinnützige Frauenverein, die weit über Frick hinaus beliebte Frauenkleider-Tauschparty. Sie lockte am 17. Oktober rund 240 Frauen ins reformierte Kirchgemeindehaus, was absoluten Besucherrekord bedeutete. Der grosse Besucheraufmarsch zeigt, dass der ...

