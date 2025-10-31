Frauenkleider-Tauschparty mit Rekord

Schon zum 9. Mal organisierte der Gemeinnützige Frauenverein, die weit über Frick hinaus beliebte Frauenkleider-Tauschparty. Sie lockte am 17. Oktober rund 240 Frauen ins reformierte Kirchgemeindehaus, was absoluten Besucherrekord bedeutete. Der grosse Besucheraufmarsch zeigt, dass der Nachhaltigkeits-Gedanke immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die drei OK-Frauen, Yvonne Müller, Uschi Vollenweider und Daniela Stäuble, hatten den Anlass perfekt vorbereitet, sodass es um punkt 18 Uhr mit Stöbern und Anprobieren losgehen konnte. Die Helferinnen hatten alle Hände voll zu tun, die vielen Kleidungsstücke zu sortieren, auf Bügel zu hängen und an die bereitstehenden Kleiderständer zu hängen. An den schön dekorierten Tischen konnten es sich die Gäste gemütlich machen und zusammen plaudern. Ein Teil der übrig gebliebenen Kleider wurde von der Frauenvereins-Brockenstube übernommen. Der Reingewinn des Abends wird an die Stiftung Sonnenschein gespendet, welche krebskranke Kinder und ihre Familien im Spital und im Alltag unterstützt. Die nächste Tauschparty findet am 16. Oktober 2026 statt. (mgt)