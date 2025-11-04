FrauenKino zeigt «Friedas Fall»

Am Donnerstag, 13. November, um 19.30 Uhr, findet wieder das FrauenKino im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden statt. Gezeigt wird der Schweizer Film «Friedas Fall». Das Vorbereitungsteam des gemeinnützigen Frauenvereins und das reformierte Pfarramt Magden ...

Am Donnerstag, 13. November, um 19.30 Uhr, findet wieder das FrauenKino im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden statt. Gezeigt wird der Schweizer Film «Friedas Fall». Das Vorbereitungsteam des gemeinnützigen Frauenvereins und das reformierte Pfarramt Magden freuen sich auf zahlreichen Besuch. (mgt)