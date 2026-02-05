FrauenKino Magden mit «En Fanfare»

Am Montag, 9. Februar, um 19.30 Uhr, wird das nächste FrauenKino im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden durchgeführt. Zu sehen ist der Film «en Fanfare (Die leisen und die grossen Töne)» von Emmanuel Courcol. Es ist eine intelligente ...

Am Montag, 9. Februar, um 19.30 Uhr, wird das nächste FrauenKino im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden durchgeführt. Zu sehen ist der Film «en Fanfare (Die leisen und die grossen Töne)» von Emmanuel Courcol. Es ist eine intelligente französische Komödie aus dem Jahr 2023, die erzählt, wie Musik Menschen verbinden kann. Organisiert wird der Anlass vom Vorbereitungsteam des gemeinnützigen Frauenvereins in Zusammenarbeit mit dem reformierten Pfarramt Magden. (mgt)