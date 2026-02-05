Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FrauenKino Magden mit «En Fanfare»

  05.02.2026 Magden

Am Montag, 9. Februar, um 19.30 Uhr, wird das nächste FrauenKino im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden durchgeführt. Zu sehen ist der Film «en Fanfare (Die leisen und die grossen Töne)» von Emmanuel Courcol. Es ist eine intelligente ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote