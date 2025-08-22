Immobilien
«FrauenKino»

  22.08.2025 Magden

Am Montag, 1. September, um 19.30 Uhr bietet der Gemeinnützige Frauenverein Magden ein «FrauenKino» im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden an. Zu sehen ist «Friedas Fall», ein Schweizer Film von Maria Brendle mit Max Simonischek, Julia Buchmann, ...

