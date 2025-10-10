Immobilien
Frauenbund hilft Gaza

  10.10.2025 Aargau

Der Aargauische Katholische Frauenbund (AKF) mit rund 6000 Mitgliedern zeigt sich tief besorgt über die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen. Besonders Frauen und Kinder leiden unter Hunger, fehlender medizinischer Versorgung und der anhaltenden Blockade von Hilfslieferungen. Mit ...

