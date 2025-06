FRAUENBUND HELLIKON UND FRAUENVEREIN WEGENSTETTEN

Knapp vierzig Frauen machten sich auf den Weg in den Jura. Das erste Ziel war die Schokoladenfabrik Camille Bloch in Courtelary, bekannt für die Torino- und Ragusa-Schokolade. Bei der Ausstellung über die Firmengeschichte durfte man flüssige und noch warme Schokolade am ...

Knapp vierzig Frauen machten sich auf den Weg in den Jura. Das erste Ziel war die Schokoladenfabrik Camille Bloch in Courtelary, bekannt für die Torino- und Ragusa-Schokolade. Bei der Ausstellung über die Firmengeschichte durfte man flüssige und noch warme Schokolade am «Schokoladenhahn» probieren. Später, in Biel, erwartete die Crew eine Aare-Schifffahrt nach Solothurn. Nach einem Stadtspaziergang durch Solothurn ging es zurück ins Fricktal. (mgt)