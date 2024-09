Am kommenden Donnerstag, 19. September, wird in der Reihe Frauen-Kino der Film «Bon Schuur Ticino» im Kirchgemeindehaus Gässli an der Juchstrasse 27 in Magden gezeigt. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Kollekte zur Deckung der Kosten. (mgt)