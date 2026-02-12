Der Spittel in Küttigen bot den geeigneten Rahmen, den dritten Durchgang des Mentoring-Programms «Frau macht Zukunft» der Aargauer Frauenorganisationen abzuschliessen.

Im Gemeindewahljahr trafen sich über 30 Frauen regelmässig zum politischen Austausch. Erfahrene Politikerinnen und an einer politischen Laufbahn Interessierte tauschten sich regelmässig aus. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Teilnehmerinnen sensibilisiert wurden für die Wichtigkeit der politischen Einflussnahme. Mentorinnen und Mentees profitierten gegenseitig.

Das Team des Mentoring-Programms freute sich sehr: Gleich mehrere Mentees haben den Sprung in Aargauer Gemeindebehörden geschafft, was als toller Erfolg gewertet wird.

Unter den Teilnehmerinnen sind neue Gemeinderätinnen, Einwohnerrätinnen und ein Mitglied einer Finanzkommission. Die Politikerinnen der Zukunft gewannen einen realistischen Blick, was es bedeutet, in der Politik aktiv zu sein.

Das Frauen-Mentoring pausiert nun für ein Jahr. 2027, im Jahr der Nationalratswahlen, kehren die beiden Organisatorinnen «Frauen Aargau» und «Frauenzentrale Aargau» mit frischer Energie zurück. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich.

Auf www.mentoring-aargau gibt es aktuelle Informationen. (mgt)