Frau in Rollstuhl auf Geleis gefallen und von Zug überrollt

Am Dienstagnachmittag kam es am Bahnhof Kaiseraugst zu einem Unfall. Eine 70-jährige Frau stürzte um zirka 15.45 Uhr mit ihrem Rollstuhl und dem elektrisch betriebenem Vorspannrad vom Perron auf das Geleise und wurde von einem durchfahrenden Zug, der aber noch eine Notbremsung einleiten konnte, überrollt. Sie hatte dabei viel Glück im Unglück und wurde beim Unfall nur leicht verletzt. In der Folge wurde sie in ein Spital überführt. Eine Drittperson wurde von herumfliegenden Rollstuhlteilen getroffen und dabei ebenfalls leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei schliesst aber gemäss aktuellem Kenntnisstand Dritteinwirkung aus. Der Schienenverkehr war in Kaiseraugst über längere Zeit eingeschränkt.