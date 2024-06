Frankreich, England, Deutschland oder doch die Schweiz?

Fricktalerinnen und Fricktaler im EM-Fieber

Die NFZ wollte von Fricktalerinnen und Fricktalern wissen, wie hoch die Schweiz am 23. Juni gegen Deutschland gewinnt (????) und wie weit sie im Turnier kommen wird. Zudem gaben die Interviewpartner Tipps ab, welches Land die heute beginnende Fussball-Europameisterschaft dieses Jahr für sich entscheiden wird.

Umfrage: Janine Tschopp

Fotos: Janine Tschopp und zVg

«Die Schweiz schafft es bis ins Viertelfinale»

Daniela Pizzoleo (42), Zeiningen

«Wie hoch die Schweiz gegen Deutschland gewinnt? Müsste die Frage nicht anders herum lauten?? Ich vermute, die Schweiz schafft es bis ins Achtelfinale, auch wenn ich ihnen mehr gönnen würde. Natürlich hoffe ich ganz fest, dass Deutschland die EM gewinnen wird, gehe aber davon aus, dass es England oder Frankreich sein wird.»

«Das ist aber sehr optimistisch!»

Markus Fischler (66), Heimweh-Möhliner

«Wie hoch die Schweiz gegen Deutschland gewinnen wird? Das ist aber sehr optimistisch! Ich tippe auf 1:1. Mit Glück kommen die Schweizer vielleicht eine Runde weiter und dann hoffen wir auf nochmals eine Runde… Europameister wird Frankreich.»

«Heimweh nach dem Viertelfinale»

Martin Meyer (41), Zuzgen

«Die Schweiz gewinnt gegen Deutschland mit 2:1, in einem hart umkämpften Spiel. Ich denke, dass wir es bis ins Viertelfinale schaffen, dann haben wir Heimweh und wollen nach Hause… Mein Geheimfavorit für den Europameister-Titel ist Frankreich. Aber Deutschland darf man trotz allem, was in den letzten Jahren war, nicht abschreiben. Es ist und bleibt eine Turniermannschaft.»

«Die Schweiz schafft es bis ins Viertelfinale»

Simon Hürbin (34), Zuzgen

«Wir gewinnen 3:1 gegen Deutschland und schaffen es bis ins Viertelfinale. Ich denke, dass Frankreich Europameister wird.»

«Gar nicht» Elia

Pizzoleo (12), Zeiningen

«Wie hoch die Schweiz gegen Deutschland gewinnen wird? Gar nicht… Ich denke, dass es die Schweiz bis ins Achtelfinale schafft. Fussball-Europameister wird England.»

«Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Adrian Waldmeier (41), Wegenstetten

«Ich denke, dass die Schweiz gegen Deutschland ein 1:1-Unentschieden erkämpft. Das Tor schiesst ein Verteidiger. Dieses Jahr wird es die Schweiz schaffen, in den Halbfinal vorzustossen. Sie haben die Qualität und die erfahrenen Spieler, um auch KO-Spiele zu ihren Gunsten zu entscheiden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Deutschland wird ihre Heim-EM gewinnen, glaube ich.»

«1:0 gegen Deutschland»

Armando (46) und Antonio (12) Della Pia, Zeiningen

«Wir denken, dass die Schweiz 1:0 gegen Deutschland gewinnen und bis ins Achtelfinale vorstossen wird. Als Europameister tippen wir auf Frankreich.»

«Bis ins Viertelfinale»

Kiana Sonderegger (15), Möhlin

«Ich glaube fest daran, dass die Schweiz 3:2 gegen Deutschland gewinnen und später bis ins Viertelfinale kommen wird. England wird die Europameisterschaft für sich entscheiden, obwohl es megacool wäre, wenn die Schweiz gewinnen würde.»

«Sommer hält alles»

Andi Probst (51), Rheinfelden

«Die Schweiz gewinnt 2:0 gegen Deutschland, weil Yann Sommer alles hält und Manuel Neuer zweimal danebengreift. Ich hoffe, dass die Schweiz bis ins Viertelfinale vorstösst. Schön wäre es, vorher gegen Italien zu gewinnen… Da das EM-Finale am 14. Juli ausgetragen wird, tippe ich auf Frankreich als Europameister.»