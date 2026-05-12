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Fragen rund ums Eigenheim

  12.05.2026 Rheinfelden
An der AKB-Immobilienmesse präsentierten ortskundige Maklerinnen und Makler ihre aktuellen Projekte. Foto: Janine Tschopp
An der AKB-Immobilienmesse präsentierten ortskundige Maklerinnen und Makler ihre aktuellen Projekte. Foto: Janine Tschopp

Am Samstag organisierte die Aargauische Kantonalbank (AKB) in Rheinfelden eine Immobilienmesse, bei welcher acht Makler lokale Projekte präsentierten. Einige Besuchende verschafften sich einen allgemeinen Überblick, andere stellten spezifische Fragen zum Wohneigentum.

Janine ...

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