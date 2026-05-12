Fragen rund ums Eigenheim

Am Samstag organisierte die Aargauische Kantonalbank (AKB) in Rheinfelden eine Immobilienmesse, bei welcher acht Makler lokale Projekte präsentierten. Einige Besuchende verschafften sich einen allgemeinen Überblick, andere stellten spezifische Fragen zum Wohneigentum.

Am Samstag organisierte die Aargauische Kantonalbank (AKB) in Rheinfelden eine Immobilienmesse, bei welcher acht Makler lokale Projekte präsentierten. Einige Besuchende verschafften sich einen allgemeinen Überblick, andere stellten spezifische Fragen zum Wohneigentum.

Janine Tschopp

Soll es ein Eigenheim in Möhlin oder in Rheinfelden sein? Oder vielleicht doch eher in Wegenstetten? Oder in Mumpf oder Wallbach? Eine Attika-Wohnung, ein Block oder ein Einfamilien-Haus?

Bei der von der Aargauischen Kantonalbank organisierten Immobilienmesse in Rheinfelden konnten sich die Besuchenden einen Überblick über aktuelle Immobilienangebote verschaffen. «Die Immobilienmesse ist eine gute Plattform, sich ohne Druck über die verschiedenen Projekte zu informieren», erklärte Lukas Rüetschi von Remax Immobilien gegenüber der NFZ. Wie Nicole Frank von Remax ausführte, gab es einige Messebesuchende, bei welchen Veränderungen in Zusammenhang mit der Wohnsituation anstehen. «Wenn die Kinder das Haus übernehmen und die Eltern sich über ein mögliches neues Eigenheim informieren», nannte Nicole Frank ein Beispiel.

Konkrete Fragen

«Einige Besuchende wissen ganz genau, was sie suchen und stellen konkrete Fragen zu Parkplätzen, Hobbyraum und weiteren Details», so Jan Bürgler von Ackermann Immobilien. Er meinte weiter: «Ich hatte heute viele spannende Gespräche mit Personen, die bisher in Miete waren und sich jetzt über ein Eigenheim informieren möchten.»

Auch Josephine Ebi von Vogel Architekten zeigte sich am Samstagnachmittag zufrieden: «Jedes unserer präsentierten Projekte stiess auf Interesse. Einige Besuchende kommen mit ganz konkreten Ideen. Sie wissen genau, was sie suchen und in welcher Region.» Pascal Uehlinger und Elena Näf von Markstein AG stellten fest, dass insbesondere Projekte in Rheinfelden, Möhlin und Kaiseraugst auf Interesse stossen.

«Leute sind interessiert»

Lukas Fässler, Regionalleiter Fricktal der Aargauischen Kantonalbank, zog am Samstagnachmittag eine positive Bilanz: «Die Leute, die unsere Messe besuchen, sind interessiert.» Die AKB-Immobilienmesse ist jeweils eine Möglichkeit, sich nicht nur über verschiedene Projekte zu informieren, sondern mit den Spezialisten gleichzeitig erste Finanzierungsfragen zu klären. Das Hypothekargeschäft – als wichtiges Kerngeschäft der Bank – laufe im Allgemeinen sehr gut, wie Lukas Fässler ausführte. «Wir erhalten viele Anfragen.»