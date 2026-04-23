Für Mutproben zwischen den Baumwipfeln

Neues Freizeitangebot in Rheinfelden

Am 6. Juni soll der Waldseilpark Rheinfelden den Betrieb aufnehmen, eine Woche später wird die Eröffnung gefeiert. Gut 60 Plattformen sind bereits gebaut. Die höchste befindet sich auf 20 Metern über dem Boden.

Valentin Zumsteg

Wer den Nervenkitzel in der Höhe sucht, der wird beim Waldseilpark Rheinfelden bald fündig. Im Januar haben die Bauarbeiten begonnen, mittlerweile sind sie weit fortgeschritten. Wenn alles wie geplant läuft, soll der Betrieb am Samstag, 6.6.2026, um 6.06 Uhr aufgenommen werden können. Eine Woche später ist ein offizieller Eröffnungsanlass geplant. «Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen», erklärt Reto Schweizer. Er ist Geschäftsleiter der Firma «Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH», welche den Rheinfelder Seilpark baut und danach betreiben wird.

20 Meter hinunter

Wie ein Besuch im Waldgebiet Schiffacker zeigt, ist in den vergangenen Wochen fleissig gearbeitet worden. Gut 60 Plattformen sind bereits erstellt, insgesamt sollen es zwischen 90 und 100 werden. «Die höchste Plattform ist auf 20 Metern», schildert Schweizer und zeigt auf den entsprechenden Baum. Von dieser Plattform aus werden die Besucherinnen und Besucher – gesichert mit einem Highspeed-Abseilgerät – hinunter auf den Waldboden springen. «Das ist eine der Attraktionen, die es nicht überall gibt», erklärt Schweizer. Ebenfalls spektakulär für alle Adrenalinjunkies dürften die rund 50 Meter lange Seilbahn und ein Pendelsprung in luftiger Höhe werden.

Die grosse Startplattform, von wo aus die meisten Parcours starten, ist in den letzten Tagen gebaut worden. Unter dieser Plattform wird das Kassenhäuschen platziert. Zum Start werden – gemäss der aktuellen Planung – voraussichtlich sechs Parcours fertiggestellt sein. Zwei weitere folgen im Laufe des Sommers, wie Reto Schweizer ausführt. Denn auch nach der Eröffnung wird weitergebaut.

Eigentümerin der neuen Freizeitanlage wird die «Waldseilpark Rheinfelden GmbH», an der die Ortsbürgergemeinde Rheinfelden, die Betreiberf irma «Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH» sowie ihr Partnerunternehmen «Adrian Lötscher GmbH» zu je einem Drittel beteiligt sind.

Die ersten Buchungen sind eingetroffen

Der Ticketverkauf soll in den kommenden Wochen beginnen. «Erste Schulklassen haben sich bereits angemeldet», erzählt der Geschäftsleiter. Das Interesse scheint insgesamt gross zu sein: «Wir werden von vielen Leuten angesprochen und gefragt, wann es losgeht.» Er freut sich, dass nach Jahren der Planung nun bald der Betrieb aufgenommen werden kann. Das Potential ist aus seiner Sicht gross. Schweizer rechnet mit bis zu 20 000 Besucherinnen und Besuchern pro Saison, wenn sich das Angebot etabliert hat.