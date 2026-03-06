Für ein richtiges Fest ist keiner zu alt

Familien dürfen schon mal die Agenda hervorholen: Am 12. September geht vor dem Gemeindehaus und auf der Allmend das ...

In Möhlin steigt wieder ein Kinder- und Jugendfest. Im Vorbereitungsteam sitzen erstmals Brückenbauer zur älteren Generation.

Ronny Wittenwiler

Familien dürfen schon mal die Agenda hervorholen: Am 12. September geht vor dem Gemeindehaus und auf der Allmend das Kinderund Jugendfest in die dritte Runde. Bemerkenswert dieses Mal: Für den Grossanlass holen die offene Jugendarbeit Möhlin (JAM) und das Familienzentrum (FAZ) Player ins Boot, die sich – eigentlich – mit der älteren Generation beschäftigen.

Ein Dorf für jeden

Erstmals mit dabei sind der Verein Besuchsdienst Möhlin und das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach. Laila Tota, Co-Präsidentin vom Familienzentrum, spricht von einem Mehrwert. «Das passt perfekt, um das Miteinander aller Generationen in Möhlin weiter voranzutreiben.» Severin Schürch, Geschäftsleiter der offenen Jugendarbeit Möhlin, freut sich riesig über den Zuwachs. «Die Familie steht am 12. September im Mittelpunkt. Von Klein bis Gross – von Jung bis Alt.» Insofern sei es auf der Hand gelegen, dass man auf der Suche nach weiteren Playern die Fühler noch ein Stückchen weiter ausgestreckt habe.

Marion Wegner-Hänggi, die Co-Geschäftsleiterin im Wohn- und Pf legezentrum Stadelbach, sieht darin eine weitere Öffnung zwischen dem Stadelbach und dem Dorf. «Es geht um den Austausch mit der Bevölkerung.» Zudem erkenne sie bei generationenübergreifenden Themen einen Benefit für beide Seiten. «Unsere Bewohnenden fühlen sich wertgeschätzt, wenn sie Erfahrungen weitergeben können.» Wie es am Fest konkret sein wird, ist noch nicht abschliessend definiert. «In erster Linie wollen wir miteinander ins Gespräch kommen.» Ein Teil dieses Dorfes sein, darum gehe es – «da bieten wir gerne unsere Unterstützung an, ein tolles Fest zu organisieren».

Vereine dürfen sich zeigen

Gefragt sind nun aber auch andere Vereine und Institutionen im Dorf. Sie sollen am Kinder- und Jugendfest ihre vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche präsentieren dürfen. «Am besten auf eine Art und Weise, bei der das Publikum auch aktiv mitmachen kann», sagt Schürch. Noch dauert es ein Weilchen. Doch wenn die grosse Party steigt, dann soll es nicht das erste und letzte Mal gewesen sein, dass die Jugendarbeit zusammen mit anderen Institutionen im Dorf gemeinsame Sache macht – solche mit dem Potenzial, gesellschaftliches Miteinander in Möhlin zu bündeln.

Wer ist dabei? Weitere Infos und Kontakt für Vereine, die mit ihrem Angebot am Kinder- und Jugendfest mitmachen wollen: www.kijufemoehlin.ch