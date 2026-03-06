Immobilien
Für ein richtiges Fest ist keiner zu alt

  06.03.2026 Möhlin
Für das nächste Kinder- und Jugendfest in Möhlin haben die Planungen begonnen. Foto: Archiv NFZ
In Möhlin steigt wieder ein Kinder- und Jugendfest. Im Vorbereitungsteam sitzen erstmals Brückenbauer zur älteren Generation.

Ronny Wittenwiler

Familien dürfen schon mal die Agenda hervorholen: Am 12. September geht vor dem Gemeindehaus und auf der Allmend das ...

