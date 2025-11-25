Für diesen Weihnachtsbaum braucht es ein Feuerwehrauto

Es weihnachtet sehr in Rheinfelden. Um die Tanne vor dem Rathaus zu schmücken, braucht es auch ein Feuerwehrauto. Bald erstrahlt der Baum in vollem Glanz.

Die Adventszeit wird in Rheinfelden mit dem «Weihnachtsfunkeln» eingeläutet: Wenn am Freitag, 28. November, ab 17 Uhr vor dem Rathaus die festlichen Klänge der Stadtmusik und der Musikschule ertönen, die Weihnachtsbeleuchtung die Marktgasse und die Altstadt erstrahlen lässt und der Sechsspänner der Brauerei Feldschlösschen das Weihnachtsbier bringt, beginnt im Städtli die Adventszeit. Die Geschäfte haben an diesem Abend bis um 20 Uhr geöffnet. Ausserhalb der Altstadt leuchtet im Advent der «Lichterzauber»: Lichtkünstler Tobias Degen illuminiert wieder den Stadtpark West, das neu gestaltete Inseli und die Schifflände, das Schützenpärkli, den Storchennest- und den Obertorturm. Täglich ab 16.30 Uhr erstrahlt der «Lichterzauber». Die vielfältigen Illuminationen sind erneut ein wichtiger Bestandteil des Adventsprogramm und der Besuch ist kostenlos.