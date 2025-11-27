Immobilien
Für diesen Baum braucht es ein Feuerwehrauto

  27.11.2025 Rheinfelden
Foto: Valentin Zumsteg
Es weihnachtet sehr in Rheinfelden. Um die Tanne vor dem Rathaus zu schmücken, wird auch eine Autodrehleiter benötigt. Bald erstrahlt der Baum in vollem Glanz. Die Adventszeit wird im Zähringerstädtchen morgen Freitag um 17 Uhr mit dem «Weihnachtsfunkeln» vor dem ...

