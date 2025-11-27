Für diesen Baum braucht es ein Feuerwehrauto

Es weihnachtet sehr in Rheinfelden. Um die Tanne vor dem Rathaus zu schmücken, wird auch eine Autodrehleiter benötigt. Bald erstrahlt der Baum in vollem Glanz. Die Adventszeit wird im Zähringerstädtchen morgen Freitag um 17 Uhr mit dem «Weihnachtsfunkeln» vor dem ...

Es weihnachtet sehr in Rheinfelden. Um die Tanne vor dem Rathaus zu schmücken, wird auch eine Autodrehleiter benötigt. Bald erstrahlt der Baum in vollem Glanz. Die Adventszeit wird im Zähringerstädtchen morgen Freitag um 17 Uhr mit dem «Weihnachtsfunkeln» vor dem Rathaus eingeläutet. Die Stadtmusik und die Musikschule spielen festliche Melodien, der Sechsspänner von Feldschlösschen bringt das Weihnachtsbier und die Geschäfte bleiben bis 20 Uhr geöffnet. (vzu)