Für die Finalrunde qualifiziert

Starke erste Saisonhälfte der U18 von Volley Möhlin

Das Team blickt auf eine erfolgreiche Vorrunde in der U18 1. Liga zurück. Unter der Leitung von Trainerin Aline Bieri entwickelte sich die Gruppe sowohl spielerisch als auch als Einheit weiter und schloss auf dem dritten Tabellenrang ab.

Der Kader umfasst zwölf Spielerinnen, darunter sechs Volleyballerinnen, die zu Saisonbeginn von der U16 in die U18 wechselten. Trotz dieser Umstellung zeigte sich, dass das Team harmoniert.

Die Saison startete mit anspruchsvollen Spielen, in denen sich das Team zuerst an das hohe Niveau der 1. Liga gewöhnen musste. Dennoch zeigte Volley Möhlin immer wieder starke Leistungen. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Schützlinge von Aline Bieri mit dem klaren 3:0-Heimsieg gegen Volley Seetal, bei dem die Spielerinnen konzentriert auftraten und kaum Eigenfehler zuliessen. Auch der 3:1-Erfolg gegen SV Volley Wyna unterstrich die positive Entwicklung des Teams.

Mentale Stärke

Besonders überzeugend waren zudem mehrere Auswärtssiege in hart umkämpften Fünfsatzspielen. So gewann Möhlin sowohl gegen SV Lägern Wettingen als auch gegen TV Lunkhofen jeweils mit 3:2 Sätzen, wobei das Team grosse Moral bewies und in entscheidenden Momenten Ruhe bewahrte. Auch Anfang Januar gegen Volley Seetal gelang auswärts ein weiterer 3:2-Erfolg, der den Teamgeist und die mentale Stärke der Mannschaft zeigte.

Nicht alle Spiele verliefen jedoch nach Wunsch. Gegen VBC Rheinfelden musste sich Volley Möhlin mit 0:3 geschlagen geben. Dieses Spiel zeigte deutlich auf, wo noch Verbesserungsbedarf bestand – insbesondere in der Annahme, die es den Gegnerinnen zeitweise leicht machte, Druck auszuüben. Auch die klare 0:3-Niederlage gegen BTV Aarau stellte eine Herausforderung dar und verlangte dem Team einiges ab. Trotz solcher Rückschläge gaben die Möhliner Nachwuchstalente nie auf. Sie unterstützten sich gegenseitig, feuerten sich sowohl auf dem Feld als auch von der Bank aus an und kämpften um jeden Punkt.

Saisonziel erreicht

Eine Schwierigkeit blieb jedoch: die Motivation aufrecht zu halten in Phasen, in denen ein Spiel zu kippen drohte. Wenn sich eine Niederlage abzeichnete, fiel es ihnen teilweise schwer, die gleiche Energie aufs Feld zu bringen. Dennoch blieb die Konzentration meist hoch, und die Spielerinnen zeigten bis zum Spielende Einsatz und Zusammenhalt. Das Saisonziel, den Verbleib in der 1. Liga, wurde klar erreicht. Mit dem dritten Rang konnte die U18 von Volley Möhlin sogar ein sehr starkes Resultat erzielen. Für die kommende Finalrunde lautet das Ziel nun, in der oberen Tabellenhälfte abzuschliessen und weiter an den spielerischen und mentalen Fähigkeiten zu arbeiten.

Am Sonntag, 1. Februar, steht bereits das nächste Heimspiel an. Um 16.15 Uhr trifft die U18 von Volley Möhlin im Steinli auf SV Volley Wyna. Das Team freut sich über zahlreiche Zuschauende und hofft auf lautstarke Unterstützung. (mgt)