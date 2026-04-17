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Für bessere Velowege im Fricktal

  17.04.2026 Rheinfelden

Am Dienstag, 21. April, um 19 Uhr, findet in der Stadtbibliothek Rheinfelden die 5. Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal statt. Neben den statutarischen Traktanden und aktuellen Informationen – unter anderem zur Umsetzung des Veloweggesetzes im Aargau sowie zu Aktivitäten von ...

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