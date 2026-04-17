Für bessere Velowege im Fricktal

Am Dienstag, 21. April, um 19 Uhr, findet in der Stadtbibliothek Rheinfelden die 5. Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal statt. Neben den statutarischen Traktanden und aktuellen Informationen – unter anderem zur Umsetzung des Veloweggesetzes im Aargau sowie zu Aktivitäten von Pro Velo Aargau und Fricktal – steht vor allem der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Warum lohnt es sich, dabei zu sein? «Weil es um die täglichen Wege geht: Sichere, direkte und attraktive Veloverbindungen betreffen uns alle, ob im Alltag oder in der Freizeit. Gerade jetzt, wo wichtige Entwicklungen anstehen, ist der richtige Zeitpunkt, um sich einzubringen und Einfluss zu nehmen», heisst es in einer Medienmitteilung. Nach dem offiziellen Teil bietet die Versammlung Raum für Diskussionen und Ideen – genau hier sind die Erfahrungen von allen gefragt. «Wo fehlen sichere Velowege und -verbindungen? Welche Verbindungen sind unpraktisch oder gefährlich? Wo braucht es bessere Beschilderung oder durchgängige Routen? Gemeinsam können wir Schwachstellen aufzeigen und mit den Behörden Lösungen entwickeln.» Pro Velo Fricktal freut sich auch auf Gäste an der Mitgliederversammlung, die (noch) nicht Mitglieder sind. «Unser gemeinsames Ziel ist ein durchgängiges, sicheres und attraktives Velowegnetz in der ganzen Region», heisst es abschliessend. (mgt)