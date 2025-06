Die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde feiert 2025 ihr 100-jähriges Bestehen und lädt im Rahmen des Jubiläums zu einem besonderen Fotowettbewerb ein. Unter dem Motto «Zeig uns Deine Heimat» können noch bis am 30. Juni alle Hobbyfotografinnen und ...

Die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde feiert 2025 ihr 100-jähriges Bestehen und lädt im Rahmen des Jubiläums zu einem besonderen Fotowettbewerb ein. Unter dem Motto «Zeig uns Deine Heimat» können noch bis am 30. Juni alle Hobbyfotografinnen und -fotografen aus dem Fricktal sowie den Landkreisen Waldshut und Lörrach ihre ganz persönliche Sicht auf Heimat am Hochrhein einreichen. Eine Auswahl der besten Fotos wird am 7. September beim Jubiläumsfest im Kursaal Bad Säckingen ausgestellt. (mgt/nfz)

www.fbvh.ch.