Strandleben an der Rheinfelder Riviera

Bei Lufttemperaturen von gut 35 Grad und einer Rheintemperatur von über 22 Grad verwandelte sich der neue Rheinfelder Stadtpark am Sonntag in eine kleine Riviera. Während sich viele Leute im Wasser tummelten, genossen die anderen die entspannte Atmosphäre auf der Liegewiese. Es wurde gegrillt, ...

Bei Lufttemperaturen von gut 35 Grad und einer Rheintemperatur von über 22 Grad verwandelte sich der neue Rheinfelder Stadtpark am Sonntag in eine kleine Riviera. Während sich viele Leute im Wasser tummelten, genossen die anderen die entspannte Atmosphäre auf der Liegewiese. Es wurde gegrillt, Fussball gespielt und dem Sonnenbaden gefrönt. Der Stadtpark Ost mit seinem Zugang zum Rhein hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt – nicht nur für Rheinfelderinnen und Rheinfelder, sondern auch für Menschen aus der näheren und weiteren Region. Dies zeigten die vielen Autos aus Basel-Land und Basel-Stadt, die in der Nähe – und teilweise im Parkverbot – abgestellt waren. Sogar Autos aus Deutschland und Frankreich sind im Quartier gesichtet worden. Der Bedarf nach Abkühlung dürfte in den kommenden Tagen hoch bleiben. (vzu)