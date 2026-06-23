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Strandleben an der Rheinfelder Riviera

  23.06.2026 Rheinfelden
Fotos: Valentin Zumsteg
Fotos: Valentin Zumsteg

Bei Lufttemperaturen von gut 35 Grad und einer Rheintemperatur von über 22 Grad verwandelte sich der neue Rheinfelder Stadtpark am Sonntag in eine kleine Riviera. Während sich viele Leute im Wasser tummelten, genossen die anderen die entspannte Atmosphäre auf der Liegewiese. Es wurde gegrillt, ...

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