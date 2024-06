Der Rhein führt viel Wasser

Der Rhein ist in den letzten Stunden deutlich gestiegen. In Rheinfelden lag die Abflussmenge am Samstagmorgen bei über 3600 Kubikmeter pro Sekunde. In Rheinfelden ist die Fussgängerunterführung beim Parkhotel/Hôtel des Salines nicht mehr passierbar. Die Rheinschifffahrt zwischen Basel und Rheinfelden ist eingestellt. Das Bild von Wallbach zeigt den Ausblick auf den überschwemmten Rheinspazierweg mit Baum und Bänkli. Der Bund rät, sich von den Gewässern fernzuhalten. (vzu)