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FORMING FEIERTE JUBILÄUM IN ROM

  22.05.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Forming AG aus Möhlin feierte ihr 60-Jahr-Jubiläum in Rom. Forming ist einst nach Studienreisen der Basler Familie Bargetzi in die USA gegründet worden. Die Idee damals: Kaltprofilieren von Flachstahl in die Schweiz zu bringen. Das Logo der Firma wurde in den Sand am Strand von ...

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