FORMING FEIERTE JUBILÄUM IN ROM

Die Forming AG aus Möhlin feierte ihr 60-Jahr-Jubiläum in Rom. Forming ist einst nach Studienreisen der Basler Familie Bargetzi in die USA gegründet worden. Die Idee damals: Kaltprofilieren von Flachstahl in die Schweiz zu bringen. Das Logo der Firma wurde in den Sand am Strand von ...

Die Forming AG aus Möhlin feierte ihr 60-Jahr-Jubiläum in Rom. Forming ist einst nach Studienreisen der Basler Familie Bargetzi in die USA gegründet worden. Die Idee damals: Kaltprofilieren von Flachstahl in die Schweiz zu bringen. Das Logo der Firma wurde in den Sand am Strand von Miami gezeichnet und die Idee wurde umgesetzt.

Viele im Fricktal haben ihre Lehre bei Forming absolviert. Innerhalb der Forming-Familie sind viele seit Jahrzehnten beschäftigt. Die Firma produziert an ihrem Hauptstandort in Möhlin mit 150 Festangestellten für die Industrie in ganz Europa. Forming ist ein Familienunternehmen und seit mehr als zwanzig Jahren im Besitz der holländischen Familie Mourits.

Tochter Evita hat zusammen mit ihren drei Brüdern das Fest als vierte Generation in Rom organisiert, wo man zusammen zurückschauen und gemeinsam nach vorne schauen konnte. (mgt)