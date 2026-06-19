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Food Waste messen

  19.06.2026 Aargau

Im Herbst 2026 messen Privatpersonen ihren Food Waste im Projekt «Aufgabeln! 2026». Das Projekt wurde 2023 und 2024 als Pilot in mehreren Gemeinden im Kanton Aargau erfolgreich durchgeführt. Nun erfolgt die Ausweitung auf die gesamte Schweiz. Das partizipative Projekt beantwortet ...

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