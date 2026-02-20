Folkmusik mit tiefgründigen Texten

Fesselnde musikalische Landschaften und bewegende Geschichten in einer einzigartigen Atmosphäre dürfen die Gäste in der Kultschüür in Laufenburg am Samstag, 28. Februar, erwarten. Die im Folk begründeten Kompositionen von «The Highs & Lows» begleiten ...

Fesselnde musikalische Landschaften und bewegende Geschichten in einer einzigartigen Atmosphäre dürfen die Gäste in der Kultschüür in Laufenburg am Samstag, 28. Februar, erwarten. Die im Folk begründeten Kompositionen von «The Highs & Lows» begleiten mit ihren nachdenklichen Texten u nd ih rem ausdrucksstarken Zusammenspiel durch ein breites emotionales Spektrum.

Tiefe und Leichtigkeit; Liebe, Verlust und Unendlichkeit. Das breite Repertoire reicht von sanften bis rassigen Klängen. Folk-Musik vermittelt ein tolles Ambiente und nur «Highs». Die «Lows» im Bandnamen erklären sich mit den tiefgründigen Texten. Traurige Momente werden aber musikalisch in «Highs» umgewandelt.

Das Ensemble spielt in folgender Besetzung: Arjan Vriezen (Songwriting, Gitarre, Stimme), Leila Erdin (Bass, Stimme), Peter Schlunegger (Klavier, Stimme) und Cosima Bodien (Geige, Stimme). (mgt)

Reservation: Telefon 004162 874 3012,

E-Mail reservation@kultschuer.ch;

weitere Infos im Internet – www.kultschüür.ch