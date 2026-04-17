Florian Schöni und Florian Meier neu im Korps

Inpflichtnahmen bei der Polizei Oberes Fricktal

Anfang April konnten bei der Polizei Oberes Fricktal mit Florian Schöni und Florian Meier zwei Polizisten neu respektive definitiv ins Korps aufgenommen werden. Pol Florian Schöni war zuvor als Polizist bei der Kantonspolizei Basel-Stadt tätig und ist am 1. April 2026 in das Korps der Polizei Oberes Fricktal eingetreten. Er übernimmt die Aufgabe als Gemeindeverantwortlicher der Gemeinden Laufenburg und Schwaderloch und steht diesen beiden Gemeinden somit als direkter polizeilicher Ansprechpartner zur Verfügung. Pol Florian Meier trat bereits im Jahr 2024 als Polizeiaspirant in das Polizeikorps ein und hat in den vergangenen zwei Jahren die Polizeiausbildung an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch sowie im Korps selber absolviert. Anfang März 2026 hat er die Polizeiausbildung mit dem erfolgreichen Bestehen der eidgenössischen Berufsprüfung abgeschlossen und konnte somit definitiv in das Korps der Polizei Oberes Fricktal aufgenommen werden. Die Aufnahme von Pol Florian Schöni und Pol Florian Meier in das Korps der Polizei Oberes Fricktal fand im Rahmen einer kleinen Feier statt, an welcher Gemeindeammann Daniel Suter und Polizeichef Werner Bertschi sie offiziell willkommen hiessen. (mgt)