Florian Schneider und seine «Schangsongs»

Der Musicalstar ist zu Gast in der Kultschüür

Wenn man als Musicalfan an «The Phantom of the Opera» denkt, so denkt man unweigerlich an Florian Schneider, der die Hauptrolle in diesem Musical in Basel von 1995 bis 1997 spielte. «Es ist eine grosse Ehre für ganz Laufenburg, dass wir diesen weltweit bekannten Sänger bei uns am 31. Januar begrüssen dürfen», so sagt Martin Willi, Betriebsleiter der Kultschüür.

Neben seiner Arbeit als Musicalsänger, Schauspieler und Liedermacher schreibt Florian Schneider seit Jahren auch Mundartkolumnen. Eine Auswahl dieser Texte ist als Buch und Hörbuch unter dem Titel «Chröt im Haber & Chrähien im Chorn» erschienen. Kombiniert mit einem Strauss seiner «Schangsongs» ist daraus ein neues Bühnenprogramm mit Lesungen, Liedern und freien Erzählungen entstanden.

Florian Schneiders «Schangsongs», das sind Lieder von hier für die Leute von hier, das sind unerzählte Geschichten von zuhinterst aus dem Tal. Urchige, unverfälschte Country- und Folksongs in der Mundart des Oberen Baselbiets. Sehnsüchtig, romantisch, herb, derb, verschroben und unverblümt, aber mit süsser Poesie und mit Herz und Schalk.

Seit über zwanzig Jahren verbinden Florian Schneider Freundschaft und rege Konzerttätigkeit mit dem Vielseitigkeitspianisten Roman Bislin und dem grossartigen Geiger Adam Taubitz. Auf der Bühne verstehen die drei sich blind. Blosse Routine ist ihnen ein Gräuel, denn aus dem Fluss der Musik und den Erzählungen heraus sollte bei jedem Konzert auch improvisiert immer wieder Überraschendes und Neues entstehen. Die Gäste dürfen sich auf rockig-melancholische Songs freuen, die sich nicht um Mainstream oder Kommerz scheren. (mgt)

Florian Schneider Trio mit «Chröt im Haber & Chrähien im Chorn» in der Kultschüür in Laufenburg am 31. Januar, 20 Uhr. Reservation: Telefon 004162 874 3012, E-Mail reservation@kultschuer.ch www.kultschüür.ch