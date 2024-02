Florian Mall wird neuer Musikschulleiter in Frick

Der 44-jährige Florian Mall verfügt über ein Lehr- als auch ein Orchesterdiplom für Cello. Weiter schloss er ein CAS-Studium im Fach Orchesterleitung an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Aktuell absolviert er ein MAS-Studium in Musikmanagement an der Hochschule der Künste in Bern. Der in Basel wohnhafte Florian Mall verfügt über langjährige Praxis als Cellolehrer und ist seit dem Sommer 2023 Mitglied der Schulleitung der Musikschule am Konservatorium in Schaffhausen. Der Gemeinderat heisst Florian Mall bereits heute herzlich in Frick willkommen. (mgt)