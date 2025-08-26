Immobilien
Florence Kaeslin folgt auf Urs Jakob

  26.08.2025 Fricktal

Per Ende des Schuljahres, also im Juli 2026, tritt der Leiter der HPS Fricktal und Mitglied der Geschäftsleitung der MBF, Urs Jakob, in den Ruhestand. Der Stiftungsrat hat Florence Kaeslin ab 1. Mai 2026 als Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiterin HPS Fricktal ...

