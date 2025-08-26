Florence Kaeslin folgt auf Urs Jakob

Per Ende des Schuljahres, also im Juli 2026, tritt der Leiter der HPS Fricktal und Mitglied der Geschäftsleitung der MBF, Urs Jakob, in den Ruhestand. Der Stiftungsrat hat Florence Kaeslin ab 1. Mai 2026 als Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiterin HPS Fricktal ...

Per Ende des Schuljahres, also im Juli 2026, tritt der Leiter der HPS Fricktal und Mitglied der Geschäftsleitung der MBF, Urs Jakob, in den Ruhestand. Der Stiftungsrat hat Florence Kaeslin ab 1. Mai 2026 als Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiterin HPS Fricktal berufen.

Wie die MBF mitteilt, konnte seine Nachfolge nun bereits frühzeitig sichergestellt werden. Der Stiftungsrat hat Florence Kaeslin (Foto) ab 1. Mai 2026 als Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiterin HPS Fricktal berufen. Kaeslin bringt eine langjährige und vielfältige Erfahrung im sozialen und gemeinnützigen Bereich mit. Sie war in verschiedenen Organisationen tätig, darunter die Sonnenhof Arlesheim AG sowie der Verein für Sozialpsychiatrie Baselland, und hat verantwortungsvolle Positionen wie Sozialpädagogin, Heimleiterin und Geschäftsleiterin bekleidet. Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung der Stiftung MBF sind überzeugt, mit Florence Kaeslin eine hochqualifizierte Persönlichkeit für die Leitung des Bereichs HPS Fricktal gefunden zu haben. (mgt/nfz)