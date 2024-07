Flohmi am Bach in neuen Händen

Generationenwechsel beim Gipf-Oberfricker Traditionsanlass

Nachdem im Jahr 2023 der Flohmi am Bach in der Gipf zum letzten Mal von Rosmarie und Werner Fasolin durchgeführt worden ist, übernehmen in diesem Jahr Larissa Kesselring und Raphael Daasch den beliebten Anlass. Der diesjährige Flohmarkt findet am 1. September 2024 statt.

Zu verdanken ist der Flohmarkt im Gipfer Quartier Müligass/Unterdorf der Kreativität des Frauenvereins Gipf-Oberfrick. Dessen Vorstand war auf der Suche nach neuen Aktivitäten, als Rosmarie Fasolin vorschlug, einen Flohmarkt zu organisieren. Unterstützung erhielt sie von Vorstandsmitglied Helen Häseli, der Flohmi am Bach war geboren und erfreut sich seit seinem Start im Jahr 2008 jährlich einer grösseren Beliebtheit. Und doch: «Wenn sich nicht zusätzliche Personen für die Mithilfe bereiterklären, droht ein Ende des Anlasses», so stand es am 24. August 2023 in der NFZ geschrieben. «Damit es ihn auch in Zukunft geben wird, ist der nicht gewinnorientierte Verein auf Mithilfe bei der Organisation und Durchführung angewiesen.»

Ein Aufruf, der Wirkung zeigte. Als Rosmarie und Werner Fasolin, die bis im vergangenen Jahr noch für die Durchführung verantwortlich waren, nach neuen Organisatoren suchten, ergriffen Larissa Kesselring und Raphael Daasch die Chance und entschieden sich, den Traditionsanlass weiterzuführen. Raphael Daasch bringt dabei seine langjährige Erfahrung als OK-Chef der Rollbörse Frick ein, «was hilfreich ist, um den Aufwand abzuschätzen und den öffentlichen Anlass zukunftsfähig zu gestalten», so Daasch. Der Flohmarkt ist mit bescheidenen 15 Ständen gestartet. Heute, 16 Jahre später, reihen sich entlang des Bruggbachs rund 100 Stände.

Tradition trifft Innovation

Larissa Kesselring und Raphael Daasch haben klare Vorstellungen davon, wie sie den Flohmi am Bach weiterentwickeln möchten. Ihr Ziel ist es, den Flohmarkt nicht nur als Ort zu etablieren, an dem Gegenstände neue Besitzer finden, sondern auch als Plattform für Kreativität und Nachhaltigkeit, die lokale Anbieter miteinbindet. Obwohl das Grundkonzept des Marktes bestehen bleibt, planen sie, jedes Jahr kleine Neuerungen einzuführen. Für 2024 bedeutet das zum Beispiel die Möglichkeit, mit Twint zu bezahlen.

Des Weiteren kehrt die Märchenstunde, die vor einigen Jahren schon einmal Teil des Flohmis war, zurück und nimmt wieder ihren Standort im Schopf an der Müligass 21 ein. Dazu werden neu die Gipf-Oberfrickerinnen Svenja Gfeller und Melina Zwahlen als Gesangs-Duett smeijl bei der Festwirtschaft auftreten und so für eine musikalische Atmosphäre sorgen.

Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Grilladen, Crêpes, Kuchen und Getränke werden von den Organisatoren und ihren Helfern bereitgestellt. Dabei wird grosser Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Es werden Kartonbecher und Teller aus Zuckerrohr-Restfasern verwendet, um den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren.

Auch optisch ist der Neuanfang nicht zu übersehen. Sowohl die Werbemittel als auch die Webseite erfuhren eine Auffrischung, wurden erneuert und zeitgemässer gestaltet.

Nach der Arbeit das Vergnügen

Nach dem Markt wird es wie bisher ein Helferfest geben. Damit soll allen Helferinnen und Helfern gedankt werden. Sind am Ende alle Unkosten gedeckt, wird ein Teil der Einnahmen an eine wohltätige Organisation gespendet, ein anderer Teil in Neuerungen investiert. (mgt/sir)

www.flohmi-am-bach.ch