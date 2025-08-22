Am Sonntag, 31. August, verwandelt sich Gipf-Oberfrick am Bruggbach erneut in ein lebendiges Markttreiben. Der beliebte Flohmi am Bach lädt von 9 bis 15 Uhr zum Stöbern und Verweilen ein – mit zahlreichen Ständen voller Schätze, Kuriositäten und liebevoller ...

Am Sonntag, 31. August, verwandelt sich Gipf-Oberfrick am Bruggbach erneut in ein lebendiges Markttreiben. Der beliebte Flohmi am Bach lädt von 9 bis 15 Uhr zum Stöbern und Verweilen ein – mit zahlreichen Ständen voller Schätze, Kuriositäten und liebevoller Einzelstücke.

Der letztjährige Flohmarkt war mit rund 120 Ständen ein voller Erfolg und bereitete mit seinem vielfältigen Angebot allen Beteiligten grosse Freude. Dank des grossartigen Einsatzes des Teams und der zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnte eine Spende an die Lebensm ittel-A bgabestelle «Tischlein deck dich» in Frick übergeben werden. Das Organisationsteam dankt allen, die das möglich gemacht haben. Für musikalische Stimmung sorgt dieses Jahr die Band «White Fate» aus Brugg/Baden mit drei mitreissenden Live-Auftritten – ein zusätzliches Highlight für Gross und Klein. Dazu wurde aufgrund der grossen Nachfrage der Crêpes-Stand mit zwei zusätzlichen Crêpes-Stationen für noch mehr Genuss und kürzere Wartezeiten ausgestattet. «Ob als Standbetreiber oder Besucher – der Flohmi am Bach bietet für alle etwas. Entdecken Sie besondere Fundstücke oder geben Sie gut erhaltenen Dingen die Chance auf ein zweites Leben bei neuen Besitzerinnen und Besitzern», lädt das OK zum Kommen an den fröhlichen Flohmi am Bach ein. (mgt)