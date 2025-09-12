Immobilien
Flohmarkt im Städtli

  12.09.2025 Rheinfelden

Morgen Samstag gibt es in der Rheinfelder Altstadt wieder einen Flohmarkt.

Von 9 bis 16 Uhr werden an über 100 Ständen Waren feilgeboten. Organisiert wird der beliebte Markt von den Geschwistern Ines Lehmann und Claudio Meier. (nfz)

