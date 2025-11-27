Immobilien
Flohmarkt am Samstag

  27.11.2025 Rheinfelden

Am Samstag, 29. November, ist es soweit. In Rheinfelden gibt es erstmals einen Weihnachtsflohmarkt in der Altstadt. Dieser erstreckt sich vom Obertorplatz über die Brodlaube in den Rumpel. Von 9 bis 16 Uhr läuft der Verkauf. (nfz)

