«Fliessende Grenzen» diesmal noch bunter

Laufenburg: Ein Sommer-Programm sorgt für gute Laune

Die Kulturtage «Fliessende Grenzen» bieten vom 21. Juli bis 24. August viel Abwechslung. Von Comedy über Gesang und Musik bis zum Tanz ist alles dabei. Das Sommer-Programm, das in beiden Laufenburg angeboten wird, lädt Jung und Alt zum Verweilen und Geniessen mit allen Sinnen ein.

Bernadette Zaniolo

Die Begeisterung für das neue Sommer-Programm der Kulturtage Laufenburg war bei den Machern, dem Kulturausschuss beider Laufenburg, an der Presseorientierung am Dienstagmorgen deutlich spürbar. Gemäss Sonja Wunderlin, die mit Walter Marbot gemeinsam das Vizepräsidium des Kulturausschusses innehat, gehe man mit den Anlässen «zu den Leuten». Die acht Anlässe – Marbot: «wir sind etwas mit der Anzahl zurückgefahren» – wechseln sich ab; mal findet einer in badisch Laufenburg statt, mal einer auf Schweizer Seite. Den Auftakt macht am 21. Juli «Äl Jawala», ein Familienkonzert in der Halle 12 beim Laufenpark auf deutscher Seite.

«Es ist etwas für die ganze Familie mit Grooves und östlichen Bläsersätzen und bietet sehr viel Spass», erklärt Wunderlin. Dies passe auch sehr gut zu den Örtlichkeiten, dem Familienplatz, bei der Halle 12. Dort werden die Besucherinnen und Besucher eine Tanz-Bar «mit Inhalt» erleben. Eine Hör- und Tanzbar, aber eher für Erwachsene, wird der Anlass vom 27. Juli in der Stadthalle Laufenburg (CH) sein. Gemäss Kulturausschuss-Präsident Markus Erne sprechen «An Erminig» mit ihrem Programm «Plomadeg» ein breites Publikum an. Wie Troubadouren erzählen sie Geschichten. Ihre Musik ist hochwertig; Irish-Folk auf Französisch. Weiter geht es am 28. Juli (Schlössle/D) mit dem Trio Gitarromatico. Mit Gesang und Gitarre bieten die drei jungen Künstler dem Publikum klassische Musik quer durch die europäische Musikszene zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit Adrian Brenneisen kommt einer der Gitarristen aus der Region.

Auf ihrer Tour machen «sameday» auch in Laufenburg Halt und präsentieren ihr neues Album «lights». Die drei Musiker mit dem Laufenburger Severin Ebner sowie Daniele Cuviello und Patrick Huber aus Wehr sind auf nationalen und internationalen Bühnen unterwegs und sind unter anderem von «The Voice of Germany» bekannt. Ihr Pop-Konzert mit Video soll am 3. August die Stadthalle in Laufenburg (CH) zum Beben bringen und Tanzbegeisterte anlocken.

«Hundert» und einzigartig

Der Anlass «Hundert – ein Nachmittag für jedes Alter» mit Heike Faller ist «einzigartig designt», wie Markus Erne, Sonja Wunderlin und Elisabeth D’Souza (sie gehört auch dem Kulturausschuss an) voller Freude und Stolz festhalten. Der Event hat Workshop-Charakter und ist generationenübergreifend. Die Teilnehmer können selbst Kunst produzieren. Er steht unter dem Motto «Was kann man in jedem Lebensalter lernen?» Dazu passen die Räumlichkeiten des Rehmann-Museums bestens, denn Erwin Rehmann wurde fast 100 Jahre alt. «Mich hat das Buch zu Tränen gerührt», sagte Sonja Wunderlin zum Bestseller der Journalistin und Autorin Heike Faller. Wunderlin findet: Ein besonderes Erlebnis für Grosseltern und Enkel sowie Gotte und Gottenkind am 4. August.

Humor und Blasmusik

«Ganz andere Musik», sagt Walter Marbot zum Programm von «Generell5». Die fünf Männer begeistern seit Jahren durch mitreissenden Humor und Blechbläsermusik auf Weltniveau und wurden schon mit dem kleinen Prix Walo ausgezeichnet. Mit einem Lächeln ergänzt Marbot: «Sie treten am Sonntagabend, wenn die Sommerferien in der Schweiz fertig sind, auf.» Das heisst am 11. August in der Stadthalle. Am 17. August besteht im Workshop mit Andreas Neumann und Marcus Krimmer in der Pfarrscheuer (Laufenburg-Luttigen/D) die Möglichkeit, «Bal Folk», eine Tanzart zu erlernen oder aufzufrischen. Dies ist eine gute Vorbereitung auf das am Abend stattfindende Tanzfest. Dieses zieht laut Elisabeth D’Souza auch Menschen von weiter weg an. Mit einem Lächeln hält sie fest, dass sie nach der Durchführung 2023 die Frage gestellt bekam, ob dieses Fest jeden Monat stattfinde. «Es ist eine eingefleischte Szene», so D’Souza. Diese Tanzfeste seien vor allem in Frankreich und im Welschland zu finden.

«Plakat»-Comedy

Den Abschluss von «Fliessende Grenzen» macht das Luzerner Duo «Ohne Rolf» am 24. August in der Stadthalle. Seit 25 Jahren begeistern die beiden Männer mit ihrer «Plakat»-Comedy. «Bitte Brille nicht vergessen – das Hörgerät kann man hier aber abschalten», so der Spruch der Macher der Kulturtage Laufenburg. Und obwohl «Laufenburg umgarnt» nicht von ihnen kredenzt wurde, freut sich der Kulturausschuss beider Laufenburg über die gehäkelten Kunstwerke, die derzeit viele Objekte in der Stadt «umgarnen». «Es ist etwas Einhüllendes, Besänftigendes», so die persönliche Meinung von Sonja Wunderlin.

Weitere Infos und Vorverkauf bei Tourist-Info Laufenburg/CH, Telefon 062 874 44 55 sowie info@laufenburg-tourismus.ch sowie auf deutscher Seite bei der Tourismusund Kulturabteilung der Stadt sowie Gerteis Betten.

«Troubadix» als Vorprogramm

Für viel Aufsehen wird bereits der Einzug der sechs Schweizer Troubadouren auf dem Laufenplatz in Laufenburg am 5. Juli sorgen. «Die Wagen sind gross; der grösste ist zehn Meter lang», verrät «Troubadix»- und Laufenburger Kulturausschuss-Mitglied Gabriel Kramer am Dienstagmorgen. Auf ihrer diesjährigen Tournée gastieren sie – mit dabei sind auch Sonja Wunderlin, Fat Tiger, Ursina Kappenberger, Börnie Flück und Nick Spalinger – mit ihrem kleinen Varieté am 2. und 3. Juli in Rheinfelden (Stadtpark Ost) und vom 5. bis 7. Juli in Laufenburg. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr bzw. am Sonntag um 17 Uhr. (bz)

Weitere Infos unter troubadixauftouren.ch