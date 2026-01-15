Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fliegende Fäuste

  15.01.2026 Frick, Sport
Die Sieger von Wittnau 1 Foto: zVg
Die Sieger von Wittnau 1 Foto: zVg

Am ersten Freitagabend nach den Neujahrstagen fand das alljährliche Hallen-Faustballturnier der Männerriege Frick statt. In der Sporthalle Ebnet folgten die Spieler von zwölf Teams den guten Vorsätzen, sich sportlich mindestens wie im Vorjahr zu betätigen.

Der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote