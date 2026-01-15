Fliegende Fäuste

Am ersten Freitagabend nach den Neujahrstagen fand das alljährliche Hallen-Faustballturnier der Männerriege Frick statt. In der Sporthalle Ebnet folgten die Spieler von zwölf Teams den guten Vorsätzen, sich sportlich mindestens wie im Vorjahr zu betätigen.

Der Turniermodus gestaltete sich mit einer Vorrunde mit vier Gruppen à drei Teams. In der Finalrunde spielten die Gruppen 1 und 2 eine K.O.-Runde im Cup-System und die Gruppe 3 eine einfach Runde. Die Spiele fanden auf einem technisch und konditionell hohen Niveau statt, so erstaunte es nicht, dass sich jeweils die beiden Teams aus Wittnau und Herznach für die Halbfinals qualifizierten. Das Finalspiel zwischen Wittnau 1 und MTV Herznach 1 war nach dem unentschiedenen ersten Satz (14:14) eine äusserst knappe Angelegenheit. Schlussendlich kürte sich Wittnau 1 im zweiten Satz mit einem «hauchdünnen» Vorsprung (12:10) zum Turniersieger.

Turniersieger 2026: Wittnau 1

Der Turniersieger Wittnau 1 ist nun für ein Jahr im Besitz des Wanderpokals. Zur grossen Erleichterung verlief das Turnier ohne nennenswerte Verletzungen. Der nächste sportliche Höhepunkt ist mit dem 64. Fricker Faustballturnier am Samstag, 25. April, fixiert.

Rangliste

1. Rang Wittnau 1 Turniersieger; 2. Rang MTV Herznach 1; 3. Rang Wittnau 2; 4. Rang MTV Herznach 2; 5. Rang MTV Gipf-Oberfrick; 6. Rang MR Frick; 7. Rang FB Murg; 8. Rang MR Schupfart; 9. Rang 5 Weizen + 1 Piccolo; 10. Rang FB Oeschgen; 11. Rang FB Niederrohrdorf; 12. Rang TV Eiken. (as/)