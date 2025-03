FlexBase unterstützt Chiara Leone

Sponsoringvertrag gilt vorerst für vier Jahre

Die FlexBase Group aus Laufenburg sponsert die aus Frick stammende Olympiasiegerin Chiara Leone. Die Spitzensportlerin und Marcel Aumer, FlexBase Group-CEO, VRP und Co-Founder, haben kürzlich eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Das Unternehmen unterstützt die Sportschützin mindestens bis zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles, heisst es in der Medienmitteilung. Als Sympathieträgerin mit Authentizität und Glaubwürdigkeit sei die Athletin, die unlängst bei den «Sport Awards» zur Wahl der Sportlerin des Jahres hinter der Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami und der Leichtathletin Angelica Moser auf dem dritten Platz landete, eine hervorragende Botschafterin der Werte des Unternehmens, betonte Marcel Aumer bei der Vertragsunterzeichnung: «Ihre Professionalität, Präzision und Zuverlässigkeit sind Werte, die auch für FlexBase gelten: Chiaras bodenständige Art und ihre besondere Fähigkeit, sich auf ein Ziel zu fokussieren, passen auch zur Philosophie unseres Unternehmens.» Nur wer sich nicht ablenken lasse, behalte den Fokus auf das Wesentliche. Die FlexBase Group unterstützt Chiara Leone mit einem jährlichen substanziellen Beitrag. 2028 ist sowohl für die Sportschützin wie das Technologieunternehmen eine weitere, entscheidende Wegmarke: Das Technologiezentrum Laufenburg (TZL) soll dann den Betrieb aufnehmen, Olympiasiegerin Chiara Leone tritt, vorbehaltlich der Selektion, bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles (USA) als Titelverteidigerin an. Bis dahin, das weiss sie, ist es noch ein langer Weg: «Das verbindet mich als Fricktalerin auch mit diesem Fricktaler Unternehmen: Wir wissen beide, dass zum Erfolg viel Arbeit, Einsatz, Engagement nötig ist – was uns in der Zuversicht bestärkt, dass der Erfolg nicht ausbleiben wird. Die Vision von FlexBase, die Grenzen der Innovation zu verschieben, ist meinen Zielen sehr ähnlich: Auch ich möchte die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit und meines Könnens stetig verschieben – und die Unterstützung von Flex-Base hilft mir, mich weiter voll und ganz dem Sport zu widmen.» (mgt)