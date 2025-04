FlexBase Technologiezentrum erhält Baufreigabe

Gemäss einer Mitteilung des Unternehmens hat die FlexBase Group die Baufreigabe für das Technologiezentrum Laufenburg (TZL) erhalten.

Das TZL soll dereinst den weltweit grössten Batteriespeicher und ein hochleistungsfähiges Rechenzentrum für künstliche Intelligenz (KI) beherbergen. Wie die Unternehmensleitung weiter mitteilt, wird der offizielle Spatenstich in den kommenden Wochen erfolgen. Die vollständige Inbetriebnahme sei für Sommer 2028 geplant.

Marcel Aumer, Group CEO, Verwaltungsratspräsident und Co-Founder von FlexBase, betont: «Die Baufreigabe ermöglicht die Umsetzung eines visionären Projekts, mit dem wir die Energieversorgung von morgen nachhaltig sichern – The Power of Innovation for Tomorrow's World.» Das TZL wird am «Stern von Laufenburg» errichtet, der Stromdrehscheibe Mitteleuropas mit 41 Grenzleitungen. Durch die direkte Anbindung ans europäische Stromnetz werde der Wirkungsgrad der Anlage maximiert.