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FlexBase präsentiert Partner für Giga-Batterie

  22.05.2026 Laufenburg

Im Auswahlverfahren zur Entwicklung und Lieferung der Vanadium-Flow-Batterie für das Technologiezentrum der FlexBase in Laufenburg hat sich das britisch-kanadische Unternehmen Invinity Energy Systems durchgesetzt. Gemäss Marcel Aumer, Group-CEO, Verwaltungsratspräsident und ...

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