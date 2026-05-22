FlexBase präsentiert Partner für Giga-Batterie

Im Auswahlverfahren zur Entwicklung und Lieferung der Vanadium-Flow-Batterie für das Technologiezentrum der FlexBase in Laufenburg hat sich das britisch-kanadische Unternehmen Invinity Energy Systems durchgesetzt. Gemäss Marcel Aumer, Group-CEO, Verwaltungsratspräsident und ...

Im Auswahlverfahren zur Entwicklung und Lieferung der Vanadium-Flow-Batterie für das Technologiezentrum der FlexBase in Laufenburg hat sich das britisch-kanadische Unternehmen Invinity Energy Systems durchgesetzt. Gemäss Marcel Aumer, Group-CEO, Verwaltungsratspräsident und Gründer der FlexBase Group, konnte Invinity das überzeugendste Gesamtpaket präsentieren.

Pascal Wyss, CIO von FlexBase: «In Invinity haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur über eine marktreife und international erprobte Technologie verfügt, sondern auch mit innovativen, modularen und perfekt an FlexBase angepassten Lösungen überzeugen konnte.»

Gemäss Jonathan Marren, CEO von Invinity Energy Systems, hat das Unternehmen kürzlich die grösste Vanadium-Flow-Batterie im Vereinigten Königreich geliefert. Lokale Schweizer Partner sind Equans Switzerland AG und Georg Fischer AG. Mit dem Start der Engineering-Phase erarbeiten die Fachexperten der Unternehmen ab sofort die detaillierte Integration der Speicheranlage. (mgt/nfz)