Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fleisch von Wildschweinen wird entsorgt

  04.09.2025 Aargau

Nach dem Bekanntwerden der hohen Dioxinkonzentrationen im Boden im Umfeld einer ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Lausanne im Jahr 2021 wurden die Böden rund um die drei Aargauer KVA in Buchs, Turgi und Oftringen umfassend auf Dioxine untersucht. Dabei wurden keine ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote