Flüchtlingstage zusammen leben

Die Kontaktgruppe Asyl organisiert morgen Samstag, von 11 bis 15 Uhr, auf dem Gemeindehausplatz in Frick ein Programm zum Flüchtlingstag. Geboten wird Kulinarisches aus verschiedenen Kulturen, Musik aus der Ukraine und Kurdistan sowie Unterhaltung für Kinder. Am Sonntag beteiligt sich die katholische Kirche am Flüchtlingssonntag. (mgt)