Flüchtlingstage im Fricktal

Die Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal» würdigte vor kurzem die Flüchtlingstage 2025 im Fricktal. Viel Information, ambitionierte Gef lüchtete, grosszügige Schweizer Gastgeber, Musikvirtuosen und Filmvorführung machten das Programm aus. Organisiert wurde die Reihenveranstaltung von «mit. dabei-Fricktal», dem Kirchlich Regionalen Sozialdienst (KRSD) in Frick und Beat Näf, Geschichtsprofessor der Universität Zürich. Am Weltf lüchtlingstag wurde in Frick ein Austausch mit Freiwilligen und Geflüchteten durchgeführt. Zusammen mit Beat Näf, der sich freiwillig für die Integration von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz engagiert, sowie Steffi Kuhn vom KRSD Oberes Fricktal, wurde den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit dem Namen «Läbe i de Schwyz» angeboten. Nach einigen Anekdoten zur Migrationsgeschichte im Fricktal begrüsste Beat Näf Olena Sviridova, eine Elektroingenieurin, die aus Donezk im ostukrainischen Donbass kommt. Sviridova lebt inzwischen als alleinerziehende Mutter mit ihren drei Kindern in Bözen und arbeitet im Gastgewerbe in Zeihen. Auch für musikalischen Hochgenuss war gesorgt: Lyubov Holovata, eine Cellistin aus Lemberg, begeisterte das Publikum.

Sie lebt heute mit drei Kindern, ihrer Nichte und weiteren Geflüchteten in Bözen. Den Abschluss des Abends bildete der britische Film «The Old Oak», der eindrücklich die Herausforderungen und Chancen des Zusammenlebens zwischen Geflüchteten und Einheimischen thematisiert. (mgt/nfz)