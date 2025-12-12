FITNESS- UND GYMNASTIKGRUPPE Ü60 SCHUPFART

Kürzlich trafen sich die Turnenden und das Leiterinnenteam der Pro Senectute Fitness & Gymnastikgruppe ü60 zum traditionellen Weihnachtsessen im Restaurant Pinte in Sisseln. In froher Runde genossen die Anwesenden das feine Essen und die unterhaltsamen Gespräche. Die bisherige ...

Kürzlich trafen sich die Turnenden und das Leiterinnenteam der Pro Senectute Fitness & Gymnastikgruppe ü60 zum traditionellen Weihnachtsessen im Restaurant Pinte in Sisseln. In froher Runde genossen die Anwesenden das feine Essen und die unterhaltsamen Gespräche. Die bisherige Leiterin Maja Müller wurde mit einem «Gummibärchenbaum» und mit der einen oder anderen Träne verabschiedet. Gleichzeitig wurden Anna Malik, Claudia Sonderegger sowie Beatrice Meier als neue Leiterinnen herzlich willkommen geheissen.

Die Gruppe freut sich, dass weiterhin jeden Donnerstag von 9 bis 10 Uhr in der Turnhalle in Schupfart geturnt wird. In vielseitigen Lektionen wird die körperliche und geistige Fitness trainiert. Das Motto in jeder Lektion heisst: lachen, lernen, leisten. Interessierte dürften jederzeit an einer kostenlosen und unverbindlichen Schnupperlektion teilnehmen. Auskunft geben gerne Anna Malik (079 389 57 46) und Claudia Sonderegger (079 702 90 67). Das Bild zeigt das Leiterinnenteam Beatrice Meier (v. l.), Anna Malik, Maja Müller, Claudia Sonderegger. (mgt)