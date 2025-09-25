Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fit und beliebt wie eh und je: hela wird 75

  25.09.2025 Laufenburg
Das OK freut sich auf eine schöne Jubiläums-hela. Foto: Susanne Hörth
Das OK freut sich auf eine schöne Jubiläums-hela. Foto: Susanne Hörth

Fester Bestandteil in der bunten Jahreszeit ist die hela, die Herbstmesse Laufenburg. Dieses Jahr findet der beliebte Publikumsmagnet mit seinen drei Standbeinen Markt, Chilbi und Gewerbe vom 10. bis 12. Oktober statt.

Susanne Hörth

Die hela feiert heuer nicht nur ihr ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote