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«Fit für die Zukunft»

  21.05.2026 Aargau

Einschneidende Einsparungen prägten die Arbeit der Landeskirche im vergangenen Jahr. Dabei wurde deutlich, dass es bislang an einer übergeordneten, langfristigen Strategie fehlte, um den Wandel vorausschauend zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt «Fit für die ...

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