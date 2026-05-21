Einschneidende Einsparungen prägten die Arbeit der Landeskirche im vergangenen Jahr. Dabei wurde deutlich, dass es bislang an einer übergeordneten, langfristigen Strategie fehlte, um den Wandel vorausschauend zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt «Fit für die ...

Einschneidende Einsparungen prägten die Arbeit der Landeskirche im vergangenen Jahr. Dabei wurde deutlich, dass es bislang an einer übergeordneten, langfristigen Strategie fehlte, um den Wandel vorausschauend zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt «Fit für die Zukunft – Vision 2045 und Strategie der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau» lanciert. Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 44 000 Franken deutlich besser ab als erwartet. (mgt/nfz)