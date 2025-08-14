Immobilien
Fischessen im Chräbis

  14.08.2025 Möhlin
Im Chräbis ist am Samstag wieder Fischessen. Foto: zVg
Kommenden Samstag, 16. August, lädt die Fischerzunft Möhlin-Ryburg zu ihrem traditionellen Fischessen im Chräbis. Direkt am Rhein gelegen, wird es eine besondere Ausgabe, feiert die Zunft doch ihr 75-jähriges Bestehen. Ab 10 Uhr verwöhnt die Küche die Besucherinnen und Besucher mit knusprigem Zander, goldgelben Pommes, herrlich frittierten Zwiebeln und weiteren Köstlichkeiten. Ab 19 Uhr sorgt Livemusik für Stimmung, während man an der Waldbar feine Drinks geniessen und bis in die Nacht feiern kann. «Lasst uns 75 Jahre Tradition, Genuss und Gemeinschaft zusammen feiern», hält die jubilierende Fischerzunft fest. (mgt)

