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Fischergasse gesperrt

  31.03.2026 Laufenburg
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Wer zurzeit in der Laufenburger Altstadt von der Fischergasse Richtung alte Rheinbrücke gehen oder fahren möchte, steht sprichwörtlich am «Abgrund». Im Zuge der Werkleitungssanierung ist diese Strasse gesperrt. Die Umgehung, beziehungsweise Umfahrung ist signalisiert. ...

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