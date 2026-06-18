«Finanzielle Lage hat sich verschlechtert»

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Magden fällt zwar besser aus als budgetiert, insgesamt hat sich die finanzielle Lage der Gemeinde jedoch verschlechtert. An der kommenden Gemeindeversammlung entscheiden die Stimmbürger ...

Magdener Einwohnergemeinde-Versammlung am 24. Juni

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Magden fällt zwar besser aus als budgetiert, insgesamt hat sich die finanzielle Lage der Gemeinde jedoch verschlechtert. An der kommenden Gemeindeversammlung entscheiden die Stimmbürger über einen Kredit von 835 000 Franken.

Valentin Zumsteg

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht zu den Magdener Finanzen: Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Überschuss von 98 000 Franken. Damit fällt das Ergebnis deutlich besser aus als geplant, denn budgetiert war ein Defizit von 756 000 Franken. «Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Ergebnis jedoch klar tiefer. Dies zeigt, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde verschlechtert hat», hält der Gemeinderat in der Botschaft zur kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 24. Juni fest.

Liquidität hat abgenommen

Die Steuereinnahmen fielen im Vergleich zum Vorjahr um 175 000 Franken höher aus, wie Gemeinderat Patrick Heilmann am Freitag anlässlich einer Medienorientierung erklärte. Doch auch hier gibt es einen Wermutstropfen: Ein Teil dieser Mehreinnahmen ist auf einmalige Effekte zurückzuführen. So fielen beispielsweise Quellensteuer-Erträge einmalig höher aus, weil der Kanton Pendenzen aufgearbeitet hat. «Ohne diese Sondereffekte wären die Steuererträge gegenüber dem Vorjahr rückläufig gewesen», schilderte Heilmann. Er wies auch darauf hin, dass Magden rund 1,6 Millionen Franken in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen muss.

Im vergangenen Jahr hat Magden viel investiert. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 7,55 Millionen Franken; dies bei einer Selbstfinanzierung von rund einer Million Franken. Der grösste Teil des investierten Geldes floss in den neuen Werkhof und das Feuerwehrmagazin. Da die Investitionen nur zu einem kleinen Teil aus der Erfolgsrechnung finanziert werden konnten, nahmen sowohl das Vermögen als auch die Liquidität entsprechend ab. Per Ende 2025 lag das Nettovermögen der Gemeinde noch bei 4,95 Millionen Franken. Es sind aber bereits weitere Investitionen von rund 3 Millionen beschlossen. Es ist daher absehbar, dass das Nettovermögen weiter sinken wird. «Wir haben weniger Handlungsspielraum», erklärte Heilmann. Im Hinblick auf die Budget-Gemeindeversammlung im Dezember 2026 werde der Gemeinderat deswegen über eine Steuererhöhung diskutieren. Gleichzeitig sollen rund eine halbe Million Franken eingespart werden. «Wir müssen den Gürtel ein bisschen enger schnallen», so Patrick Heilmann.

Geld für Strassensanierung

Neben der Rechnung entscheidet die Einwohnergemeinde-Versammlung über einen Kredit in der Höhe von 835 000 Franken für die Sanierung eines Teilstücks der Olsbergerstrasse. In den kommenden Jahren will der Kanton die Verbindungsstrasse zwischen Magden und Olsberg ausbauen und sanieren. Die Gemeinde beabsichtigt nun, den Innerorts-Teil davon vorzuziehen. Konkret geht es um den Abschnitt vom Knoten Hofmattstrasse bis zum Abzweiger Schwimmbad Schibelacher, das sind rund 180 Meter. Dort sollen neue Gehwege inklusive Beleuchtung entstehen, gleichzeitig wird der Strassenbelag ersetzt. Zusätzlich gehört eine Querungshilfe von der Brüelstrasse zum Spielplatz ins Projekt. «Diese Querungsmöglichkeit erfolgt infolge des geringen durchschnittlichen Tagesverkehrs ohne Mittelinsel und ohne Fussgängerstreifen», erklärte Vizepräsident Bruno Blind. Weiter geplant ist eine neue Gehwegverbindung von der Brüelstrasse über die Olsbergerstrasse direkt ins Dorf. Dadurch möchte die Gemeinde die Sicherheit für die Schulkinder, die in die Badi gehen, erhöhen. Daneben sollen die beiden Bushaltestellen verlegt und nach Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes ausgebaut werden. «Da das Verkehrsaufkommen auf der K498 gering ist, wurde eine Fahrbahnhaltestelle mit geringem Landerwerb weiterverfolgt», schreibt der Gemeinderat dazu.

Die Gesamtkosten für die verschiedenen Arbeiten belaufen sich auf 2,465 Millionen Franken. Der Kantonsanteil beträgt 1,63 Millionen Franken, so dass die Gemeinde Magden 835 000 Franken übernehmen muss. Wenn es an der Gemeindeversammlung grünes Licht gibt, sollen die Bauarbeiten voraussichtlich nach der Badi-Saison 2028 beginnen.

Einwohnergemeinde-Versammlung Magden am Mittwoch, 24. Juni, um 19.30 Uhr, im Gemeindesaal. Vorher wird um 19 Uhr die Ortsbürgergemeinde-Versammlung durchgeführt.