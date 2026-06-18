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«Finanzielle Lage hat sich verschlechtert»

  18.06.2026 Magden
Auf rund 180 Metern soll die Olsbergerstrasse saniert werden. Zum Projekt gehören neue Gehwege inklusive Beleuchtung. Foto: vzu
Auf rund 180 Metern soll die Olsbergerstrasse saniert werden. Zum Projekt gehören neue Gehwege inklusive Beleuchtung. Foto: vzu

Magdener Einwohnergemeinde-Versammlung am 24. Juni

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